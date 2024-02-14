İzmir'de araç sürdüğü esnada uçucu madde çeken bir sürücü, yoldaki diğer araç sürücüleri tarafından görüntülendi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yeşildere Caddesi'nde direksiyon başında bir kişi uçucu madde içerken görüntülendi. Yoldaki diğer sürücüler tarafından çekilen görüntülerde araç plakasının 35 FJ 438 olduğu belirlenen ve Dacia marka otomobilin sürücüsü, bir yandan araç kullanırken aynı zamanda uçucu madde çekti.
Şok eden görüntülerin ardından araç sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Araç Sürerken Uçucu Madde Çeken Sürücü Görüntülendi - Son Dakika
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