İzmir'in Karabağlar ilçesinde aynı kıza arkadaşlık teklifi ettikleri için husumetli olan iki gencin kavgası cinayetle bitti. Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi 5714/42 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nebi Özdemir (22, bir kız ile sokakta bulundukları esnada, kıza daha önce arkadaşlık teklif ettiği öğrenilen O.G. (19) yanlarına geldi. Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, O.G. yanında bulunan bıçakla, üniversite öğrencisi Özdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özdemir, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.G.'yi Güzelbahçe ilçesinde olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.
Mesajlaşarak küfürleşmişler
Cinayet zanlısı O.G.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, Nebi Özdemir'in aynı kıza arkadaşlık teklif ettiği, bu nedenle husumet yaşadıkları öğrenildi. O.G.'nin hafta boyunca bu konu nedeniyle Nebi Özdemir ile mesajlaşarak küfürleşip tartıştıklarını, olay günü de tesadüfen karşılaşınca kavganın çıktığını söylediği öğrenildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Arkadaşlık Kavgası Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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