İzmir\'de Ayakkabıcılar Sitesi\'nde Yangın: Esnaf Çöp Sorununa Tepkili

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'nde biriken atıkların alev alması sonucu çıkan yangında, alevlerin etkilediği iş hanındaki bazı dükkanların camları patladı. Herhangi bir ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi 6138 Sokak'ta toplanmayan çöplerin tutuşmasıyla çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek panik oluşturdu. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ayakkabıcılar Sitesi'nde biriken atıklar alev alırken, yoğun duman kısa sürede bölgeyi sardı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, park halindeki bir otomobil ve bir motosiklet ile iş hanındaki bazı dükkanların camlarında maddi hasar oluştu.

Esnaftan tepki; "Bugünü beklememek gerekiyordu"

Yangının ardından konuşan site esnafı, yaşanan duruma tepkiliydi. Çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini ve yetkililere defalarca başvurduklarını belirten esnaf Ercan Çalışkan, "Burada devamlı aynı şey oluyor ve devamlı yangın çıkıyor. Yani bu bu sefer ki bayağı büyüktü; canımızı zor kurtardık diyebilirim. Yukarıda camlar patladı. İçeride bir dükkana sıçradı. İtfaiye ekiplerimiz sağ olsunlar müdahale ettiler ve yaralanma olmadı. O an bir anda korktuk, bir anda içerisi duman altı oldu. Dumanlar binayı sarmaya başlayınca bütün herkes kaçışmaya başladı. Artık buraya bir çözüm bulunması lazım. Çünkü bugün burası yanmadıysa yarınkinde belki yanacak. Yani bunun önüne geçilmesi lazım" dedi.

Esnaf Metin Taşkın ise, "Bu iş kime düşüyorsa artık halledilsin istiyoruz. Çünkü bu büyük bir sorun. Bugün burada çok büyük bir facia çıkabilirdi. Rüzgarın ters yöne esmesi birazcık şansımıza oldu, Allah bize merhamet etti. Yoksa burada çok büyük bir felaket olacaktı. Belki de insanların malları, canları tehlikeye girecekti. Çünkü bu atıkların yüzde 90'ı petrolden üretildiği için buna müdahale de çok zor olur. Belediye mesela bize evsel atık olmadığı için sorumlunun kendileri olmadığını söylüyor. Evsel atık değil tamam ama buranın mesela işte çalışma ruhsatıdır, vergisidir, algısıdır... Alınması gereken bütün harçları alırken alınıyor da neden çöp toplamaya geldi mi sorumluluk değil deniyor" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR