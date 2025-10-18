Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı
18.10.2025 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde balık tutan bir balıkçının oltasına denizden insana ait kafatası takıldı. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde balık tutan bir balıkçının oltasına insana ait kafatası takıldı. Neye uğradığını şaşıran balıkçı durumu polise bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde Karataş Sahili'nde edinilen bilgiye göre deniz kenarında balık tutan bir balıkçının oltasına deniz içerisinde insana ait kafatası takıldı.

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Ne olduğunu şaşıran balıkçı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Kafatası Deniz Polisi ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

Karada yapılan incelemelerde kafatasının deforme olmuş halde olduğu tespit edildi. Balıkçı oltasına takılan kafatası, kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Konak, izmir, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı İşte verdiği ifade 14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade
Ankara’da bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi Ankara'da bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi
63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında sanıklara ceza yağdı 63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında sanıklara ceza yağdı
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia: Artık daha fazla vergi ödenecek Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia: Artık daha fazla vergi ödenecek
Türkiye’yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok
Böyle evlilik teklifi mi olur Kendine ölü sesi verdi, sevgilisi çılgına döndü Böyle evlilik teklifi mi olur? Kendine ölü sesi verdi, sevgilisi çılgına döndü

17:55
Vedat Muriqi, Sevilla’yı yıktı
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı
17:36
Tarih verildi Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor
16:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
16:04
İsrail’de Mehmetçik korkusu “Kabus“ manşetleri atmaya başladılar
İsrail'de Mehmetçik korkusu! "Kabus" manşetleri atmaya başladılar
15:29
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı
14:30
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 18:42:40. #7.12#
SON DAKİKA: Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.