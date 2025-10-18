Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

İzmir'in Konak ilçesinde balık tutan bir balıkçının oltasına insana ait kafatası takıldı. Neye uğradığını şaşıran balıkçı durumu polise bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde Karataş Sahili'nde edinilen bilgiye göre deniz kenarında balık tutan bir balıkçının oltasına deniz içerisinde insana ait kafatası takıldı.

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Ne olduğunu şaşıran balıkçı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Kafatası Deniz Polisi ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

Karada yapılan incelemelerde kafatasının deforme olmuş halde olduğu tespit edildi. Balıkçı oltasına takılan kafatası, kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.