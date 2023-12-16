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İzmir'de bar önünde tartışma: Kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de bar önünde tartışma: Kıskıvrak yakalandı

Bornova ilçesinde bir bar önünde yaşanan tartışmada şüpheli, kişiyi tabancayla başından vurduktan sonra kaçmıştı. Alkol etkisiyle çıkan 'Neden baktın' kavgasının ardından gerçekleşen olayda, saldırgan kısa sürede yakalandı. Yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

İzmir\'de bar önünde tartışma: Kıskıvrak yakalandı
16.12.2023 - 13:49,
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir bar önünde tartıştığı kişiyi tabancayla başından vuran şüpheli kıskıvrak yakalandı. Olayın alkol etkisiyle "Neden baktın" kavgasının ardından gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanından çıkan Y.Y. ile H.C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.C.A., tabancayla Y.Y.'nin başına ateş etti. Y.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

"Neden baktın" kavgası kanlı bitti

Olayın ardından kayıplara karışan H.C.A., Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı. H.C.A.'nın alkol etkisiyle eğlence mekanı çıkışında Y.Y.'nin kendisine bakması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, hastanede tedavi gören Y.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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İzmir, Son Dakika

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