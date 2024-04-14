İzmir\'de Bayram Tatilcilerinin Dönüşü Yoğunluk Yarattı

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Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından tatilcilerin dönüşü başladı. Çeşme Otoyolu'nu İzmir'e bağlayan kavşakta trafik polisleri yoğunluğa karşı tedbir alırken, yolda kalan bir araç da polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin sona ermesiyle birlikte İzmir'e dönüşe başladı. İzmir Çeşme Otoyolu'ndan kent merkezine gelen araçlar nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kavşaklarda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından önlemler alındı.

Yolda kalan aracı kurtardılar

Öte yandan, kavşakta önlem alan polis ekipleri, arıza nedeniyle yolda kalan bir vatandaşın aracını iterek kendisine yardımcı oldu.

Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi. - İZMİR