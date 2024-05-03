İzmir\'de Bin 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'de jandarma ekipleri tarafından Nisan ayı içerisinde yapılan operasyonlarda, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan bin 46 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nisan ayı içerisinde kaçak göçmenlere 8 ilçede yaptığı operasyonlar neticesinde bin 46 düzensiz göçmen yakalandı. Öte yandan göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına imkan sağladığı tespit edilen ve haklarında adli işlem başlatılan 30 göçmen kaçakçısı organizatör arasından 21'inin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - İZMİR