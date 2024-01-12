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İzmir'de bir berberde uyuşturucu ve silah bulundu - Son Dakika
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İzmir'de bir berberde uyuşturucu ve silah bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir berber dükkanında yapılan polis baskınında uyuşturucu maddeler, silah, bıçak ve elektro şok aleti ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir\'de bir berberde uyuşturucu ve silah bulundu
12.01.2024 - 04:58,
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir berbere gerçekleştirilen polis baskınında, uyuşturucu maddeler, silah, bıçak ve elektro şok aleti ele geçirildi. Olayla ilgili berber dükkanındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ATV'li ekipler, Çay Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında uyuşturucu madde ve silah bulundurulduğuna dair bilgi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimat üzerine adreste polis ekipleri tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi bir miktar sentetik hap, esrar öğütücü ve bir miktar esrar maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, kasatura, kelebek olarak tabir edilen bıçak ve çalışır vaziyette elektro şok cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda berber dükkanında bulunan bir kişi gözaltına alınarak Çay Mahalle Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de bir berberde uyuşturucu ve silah bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de bir berberde uyuşturucu ve silah bulundu - Son Dakika
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