İzmir'in Bayraklı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan bir kişi, aralarında kavga çıkan kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü.
Olay, Soğukkuyu mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, damat Uğur Yurtseven (33), boşanma işlemlerini konuşmak üzere kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile bir araya geldi. Konuşmanın tartışmaya dönmesiyle, taraflar kısa sürede kavga etmeye başladı. Kavga esnasında silah ve bıçak kullanılmasıyla damat Uğur Yurtseven ağır yaralandı. Çevrede vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesine üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından, bıçak ve silah yaraları olduğu tespit edilen Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayınbirader ve kayınpeder olay yerinden kaçtı
Öte yandan M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.'nin cinayeti işledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Şüpheliler M.S.Ş. ve oğlu K.Ş'yi arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kişi Kayınpeder ve Kayınbiraderi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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