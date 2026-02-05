Buca Belediyesine operasyonda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika
Buca Belediyesine operasyonda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi

Buca Belediyesine operasyonda gözaltı sayısı 26\'ya yükseldi
05.02.2026 15:15  Güncelleme: 15:19
İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında toplam 26 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, ruhsat ve denetim müdürü de dahil olmak üzere çeşitli şüphelilerin rüşvetle usulsüz ruhsatlandırma yaptığı iddia ediliyor.

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gerçekleşen operasyonda gözaltı sayısı 26 oldu. Gözaltına alınanlar arasında Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; rüşvet karşılığında imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandıran ve bu yolla menfaat temin ettikleri tespit edilen şüpheliler belirlendi. Soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu toplam 28 şüphelinin yakalanması için talimat verildi. Sabah saatlerinde adreslere yapılan baskınlarda 25 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, 2 firari şahsa yönelik yakalama çalışmaları sürüyordu. Firarilerden 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26 oldu.

Rüşvet çarkı iddiası

Yargıyı harekete geçiren sürecin, özellikle son bir yıl içerisinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına doğrudan sunulan suç duyurularıyla başladığı öğrenildi. Şikayetlerin odağında; imar usulsüzlükleri, haksız ruhsatlandırma süreçleri ve 'iş takipçiliği' adı altında yürütülen rüşvet çarkı iddialarının bulunduğu öne sürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buca Belediyesine operasyonda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Buca Belediyesine operasyonda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika
