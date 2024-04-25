İzmir'de Çöl Tozu Bulutu Etkisi Gece de Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'de Çöl Tozu Bulutu Etkisi Gece de Devam Ediyor

İzmir\'de Çöl Tozu Bulutu Etkisi Gece de Devam Ediyor

Kuzey Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu bulutu, İzmir'de gece de etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası, çöl tozu bulutu kentte görüş mesafesinde azalmaya neden oldu. Hava kalitesi ise ilçelere göre değişiklik gösterdi.

25.04.2024 03:54
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Kuzey Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu bulutu, İzmir'de gece de etkili oluyor. Çöl tozu bulutunun oluşturduğu etki havadan da görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası, Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu İzmir'de gündüz saatlerindeki etkisini gece de sürdürüyor. Kentte gökyüzünü çöl tozu bulutu kaplarken, şehir merkezinde görüş mesafesinde azalma meydana geldi. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre merkez ilçelerden Konak'ta hava kalitesi değeri 'iyi' olarak ölçülürken; Bayraklı, Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar ve Karşıya ilçelerinde ise hava kalitesi 'orta' derece olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, kentte etkili olan çöl tozu bulutu havadan da görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Çöl Tozu Bulutu Etkisi Gece de Devam Ediyor - Son Dakika

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