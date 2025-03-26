İzmir\'de Çöp Kamyonu Köpeği Ezdi, Sürücü Açığa Alındı

İzmir'de bir belediyeye ait çöp kamyonu yerde uzanan köpeği ezerek öldüren sürücü, durumun farkına varan arkadaşlarının uyarılarına aldırmadan kaçtı. Sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra açıklama yapan Belediye Başkanı Yıldız, "Bir kaza sonucu hayatına kaybeden can dostumuzla ilgili şoför arkadaşımıza soruşma başlatılmış olup kendisini açığa almış bulunmaktayız" dedi.

Olay, dün Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiğli Belediyesi'ne ait çöp kamyonunu kullanan sürücü E.A. atık toplama esnasında yerde uzanan köpeğe doğru aracı sürerek hayvanı ezdi. Aracın arka kısmında bulunan mesai arkadaşları durumun farkına varıp şoför E.A.'yı durması için uyardı. Ezilerek ölen hayvana kayıtsız kalan E.A. uyarılara aldırış etmeden yoluna devam etti. Köpeğin ezilme görüntüleri büyük tepki toplayınca Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaparak şoför E.A.'nın görevden uzaklaştırıldığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"Hepimizi derinden üzdü, etkiledi"

Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, "İlçemiz Sasalı Mahallesi'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dün çöp toplama esnasında hiç tasvip etmediğimiz bir kaza sonucu hayatına kaybeden can dostumuzla ilgili şoför arkadaşımıza soruşma başlatılmış olup kendisini açığa almış bulunmaktayız. Bu konuyla ilgili paylaşılan tüm görüntüler ve videolar hepimizi derinden üzmüş ve etkilemiştir. Asla ama asla kabuk etmiyoruz. Çiğli Belediyesi olarak kendi sınırlarımızın içerisinde yaşayan tüm canlıların, canlı dostlarımızın yaşam hakkını savunmakla beraber onların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik tüm imkanlarımızla sonuna kadar yanlarında olacağımızı bilmenizi isteriz" ifadelerini kullandı. - İZMİR