Engelli gencin denizde cansız bedeni bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Vapur İskelesinin yakınlarında saat 23.15 sıralarında dehşet yaşandı. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

ENGELLİ GENCİN CESEDİ DENİZDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, denizden çıkarılan ve öldüğü belirlenen kişinin engelli İbrahim Aslan (34) olduğu belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.