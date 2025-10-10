Engelli gencin denizde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Engelli gencin denizde cansız bedeni bulundu

Engelli gencin denizde cansız bedeni bulundu
10.10.2025 08:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Vapur iskelesinin yakınlarında denizde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler ekiplere haber verdi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla denizden çıkarılan ve öldüğü belirlenen kişinin 34 yaşındaki engelli İbrahim Aslan olduğunu tespit etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Vapur İskelesinin yakınlarında saat 23.15 sıralarında dehşet yaşandı. Denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

ENGELLİ GENCİN CESEDİ DENİZDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, denizden çıkarılan ve öldüğü belirlenen kişinin engelli İbrahim Aslan (34) olduğu belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Karşıyaka, Bostanlı, 3-sayfa, Güncel, Polis, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Engelli gencin denizde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parka tartıştığı kişiyi öldüren sanıktan yasak aşk savunması Parka tartıştığı kişiyi öldüren sanıktan yasak aşk savunması
Kilosu 400 liraya satışa çıktı Herkes bu lezzetin peşinde Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde
Endemik dağ sarımsağı toplayan kişiye 557 bin lira ceza Endemik dağ sarımsağı toplayan kişiye 557 bin lira ceza
Marketin camını taşla kırdı, içeride yiyip içip keyif yaptı Marketin camını taşla kırdı, içeride yiyip içip keyif yaptı
Sen ne yaptın Dzeko Bütün ülkenin diline düştü Sen ne yaptın Dzeko! Bütün ülkenin diline düştü
Duygu Özaslan, yasaklı madde operasyonun ardından suskunluğunu bozdu Duygu Özaslan, yasaklı madde operasyonun ardından suskunluğunu bozdu

08:16
Olay adam Jhon Duran’dan bir garip paylaşım
Olay adam Jhon Duran'dan bir garip paylaşım
07:35
Filipinler’de 7.4’lük deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
02:18
ABD, Gazze’deki ateşkesi izlemek için İsrail’e 200 asker gönderiyor
ABD, Gazze'deki ateşkesi izlemek için İsrail'e 200 asker gönderiyor
00:19
İsrail kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
23:17
Trump: İspanya, belki de NATO’dan atılmalı
Trump: İspanya, belki de NATO'dan atılmalı
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine “Reis“ diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Reis" diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 08:40:19. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli gencin denizde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.