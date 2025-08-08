İzmir\'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken kara üzerinde tespit edilen 15 göçmen yine ekipler tarafından kurtarıldı.

6 Ağustos saat 13.10'da, Seferihisar ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-7, olay yerine ulaşarak lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı günün akşamı saat 19.30'da ise Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, kara üzerinde bulunan 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR