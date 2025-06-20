İzmir\'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Menderes ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

18 Haziran saat 06.30 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten TCSG-909 ve KB-89 botları, deniz üzerinde şüpheli bir hareketli lastik bot tespit etti. Durdurulan botta bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde oldukları tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 07.00'de ise, Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen bir lastik bot, yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine hızla harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-905 ve KB-45 botları, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 34 düzensiz göçmeni sağ salim kurtardı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR