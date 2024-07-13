İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı

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İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, sokakta su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan ve hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın, çevredekilerin çabasıyla su birikintisinden çıkartıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşların, kurbanların ayağına hortum takıp çektiği görülüyor.

13.07.2024 20:04
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İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan sokaktan geçen 2 kişinin ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Alsancak'ta, önceki gün yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetti.

İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı

CESETLERİ, AYAKLARINA HORTUM BAĞLAYARAK ÇEKMİŞLER

Elektrik akımından hayatını kaybeden kurbanların, çevredekilerin çabalarıyla elektrik akımı geçen su birikintisinden çıkarıldığı anlara ait kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde kurbanların ayağına takılan hortumlarla çekildiği anlar kameraya yansıdı.

İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı

NE OLDU?

İzmir'in Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İzmir\'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Oğuz Kuru: Sözün bittiği yerdeyiz 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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