İzmir'de Elektrik Akımı Davasında Ara Karar Açıklandı - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Akımı Davasında Ara Karar Açıklandı

İzmir'de sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi için 13 tutuklu sanığın durumu değerlendirildi.

15.11.2024 23:23
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İzmir'de sokakta akıma kapılan 2 kişinin öldüğü davada ara karar açıklandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı.

Konak ilçesi Alsancak semtinde, 12 Temmuz günü sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın, 3 gün sürecek karar duruşmasının ara kararı açıklandı. Tutuklu yargılanan 13 sanıktan 2'si tahliye edildi, diğer kişilerin ise tutukluluk halinin devamına kararı verildi.

Soruşturma tamamlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksir nedeniyle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi. Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğuna devamına karar verdi. Bu sırada bir sanığın yakını, "Adalet mülkün temeli" diye bağırarak karara tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tarafları salondan çıkardı.

Öte yandan 6 Ocak tarihinde bölgede keşif işlemlerinin yapılmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

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