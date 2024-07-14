İzmir'de elektrik akımına kapılan genç kızın son anlarına dair video ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'de elektrik akımına kapılan genç kızın son anlarına dair video ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'in son anlarına dair çekilmiş olan video ortaya çıktı. Görüntülerde, Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapıldığı ve arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar yer alıyor. Olayda hayatını kaybeden Deniz'in son videosu yürekleri dağladı.

14.07.2024 13:25
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İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yaşamlarını yitirmişti. Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in son anlarına dair çekilmiş olan videosu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmış ve hayatını kaybetmişti.

2 arkadaşın ölüme gittiği anların görüntüleri ortaya çıkmıştı

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken mazgalın bulunduğu noktada akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerinde ayrıca, bölge esnafının da yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Özge'nin son videosu yürek yaktı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in son anlarına dair çekilmiş olduğu videosu ortaya çıktı. Yürekleri yakan görüntüde Özge'nin gülümsediği ve yüzünü elleriyle kapattığı görülüyor.

Öte yandan, İnanç Öktemay dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buca'da defnedilmişti. Özge Ceren Deniz'in de bugün memleketi Osmaniye'de defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de elektrik akımına kapılan genç kızın son anlarına dair video ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de elektrik akımına kapılan genç kızın son anlarına dair video ortaya çıktı - Son Dakika
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