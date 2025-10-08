İzmir'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
İzmir'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Ölü

08.10.2025 10:12
Bornova'da pikapla çarpışan elektrikli bisiklet üzerindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada pikapla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gökdere Caddesi üzerinde meydana geldi. E.G. yönetimindeki 55 AEZ 460 plakalı pikap, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali'nin (37) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisikletteki Hacıali ile arkasındaki Muhammed Ahmed (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

PİKAP SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Yapılan kontrolde Hacıali'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Ahmed ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pikap sürücüsü E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Bornova, Suriye, izmir

