İzmir'de Eski Nişanlısını Vuran Adam İntihar Etti: 2 Ölü, 1 Yaralı

1) ÖNCE SOKAKTA ÖNLERİNİ KESTİĞİ ESKİ NİŞANLISI İLE ANNESİNİ, SONRA DA KENDİNİ VURDU; 2 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Necat Yorğun (35), sokakta önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın'ı (39) tabancayla öldürüp, kadının annesi Medine Serpil Kaynak'ı (70) da ağır yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşleyerek intihar etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Mahallesinde meydana geldi. Necat Yorğun, iddiaya göre, sokak ortasında önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın ile Sakın'ın annesi Medine Serpil Kaynak'a, yanında bulunan tabancayla ateş etti. Anne- kız kanlar içerisinde düşerken, aynı silahı göğsüne dayayan Yorğun, kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun ise yapılan ilk mücadelenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yorğun da yaşamını yitirdi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.