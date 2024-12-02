İzmir'de Ev Kurşunlayan Şüphelilerden İkisi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Ev Kurşunlayan Şüphelilerden İkisi Yakalandı

İzmir\'de Ev Kurşunlayan Şüphelilerden İkisi Yakalandı

İzmir'de bir evin kurşunlanması olayında 2 şüpheli yakalanırken, 13 yaşındaki üçüncü şüpheli aranıyor.

02.12.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde bir vatandaşın evini kurşunlayan 3 şüpheliden 2'si polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 13 yaşındaki çocuğu yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım günü Konak ilçesine bağlı 1. Kadriye Mahallesi'nde meydana gelen, İ.D.'ye ait evin kurşunlanması olayıyla ilgili şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştirenlerin Y.S. (19), İ.V. (18) ve O.V. (13) isimli şüpheliler olduğu belirlendi. 2 şüpheli aynı gün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, 13 yaşındaki O.V.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İ.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polis, Konak, izmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Ev Kurşunlayan Şüphelilerden İkisi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Ev Kurşunlayan Şüphelilerden İkisi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.