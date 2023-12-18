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İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askerler de bulunuyor.

İzmir\'de FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
18.12.2023 - 13:04,
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İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, görevde bulunan muvazzaf askerlerinde aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde yeni bir operasyonun düğmesine basıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, örgütün sözde TSK mahrem yapılanması içerisinde bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı talimatı verilenler arasında Jandarma Genel Komutanlığında görevli; 1 jandarma üsteğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş, sözleşmesi feshedilen eski uzman çavuş; Kara Kuvvetleri Komutanlığında ise daha önce ihraç edilen 1 yüzbaşı, görevde olan 1 astsubay ve daha önce ilişiği kesilen 6 askeri öğrencinin bulunduğu öğrenildi.

3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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İzmir, TSK, Son Dakika

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