İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün sözde sivil kanadına ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilmiş emniyet mensupları da bulunuyor.

23.02.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarının da yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün sözde sivil kanadına ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; örgütün sivil kanadına yönelik 8 şüpheli ve meslekten ihraç edilmiş 15 emniyet mensubunun da aralarında yer aldığı toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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