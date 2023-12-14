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İzmir'de firari şirket dolandırıcısı, siber polisine yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de firari şirket dolandırıcısı, siber polisine yakalandı

İzmir'de birçok şirketi dolandıran ve 9 ayrı dosyadan 18 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli, Siber polisi tarafından yakalandı. Şirketleri dolandırmış olan zanlı, tutuklandı.

İzmir\'de firari şirket dolandırıcısı, siber polisine yakalandı
14.12.2023 - 23:08,  Güncelleme: 23:10
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İzmir'de firari şirket dolandırıcısı, siber polisine yakalandı

İZMİR - İzmir'de bir çok şirketi dolandıran ve 9 ayrı dosyadan 18 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli, Siber polisi tarafından yakalandı.

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, bir çok şirketi dolandırdığı tespit edilen A.C.'nin adresi belirlendi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan A.C.'nin 9 ayrı dosyadan 18 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Şirketleri dolandırmış

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.C.'in, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçlarını işlediği ve hakkında kesinleşmiş hapis cezasından firari olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de firari şirket dolandırıcısı, siber polisine yakalandı - Son Dakika


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