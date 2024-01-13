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İzmir'de fuhuş çetesine operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de fuhuş çetesine operasyon: 3 tutuklama

İzmir'de yurt dışından getirdiği yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran 3 çete üyesi yakalandı. Çete lideri ve beraberindeki 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 7 mağdur kadın kurtarıldı ve yabancı olanlar İl Göç İdarisi Müdürlüğüne teslim edildi. Tutuklanan şüpheliler ise cezaevine gönderildi.

13.01.2024 - 00:18,  Güncelleme: 00:19
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İzmir'de fuhuş çetesine operasyon: 3 tutuklama

İZMİR - İzmir'de yurt dışından getirdiği yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran 3 çete üyesi yakalandı. Çete lideri ve beraberindeki 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından getirdiği yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yapmaya aracılık ettiği, yer ve imkan sağladığı yönünde yapılan Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama-Şantaj-Tehdit suçlarından uzun süredir takip ettikleri fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında; grubun liderliğini üstlenen S.D. ve beraberindeki 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan fuhuş çetesinin zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen toplam 7 mağdur kadının kurtarıldığı ve yabancı olanların ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport işlemi gereği İl Göç İdarisi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. İşlemleri tamamlanan S.D, Ü.A. VE S.S. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir\'de fuhuş çetesine operasyon: 3 tutuklama
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de fuhuş çetesine operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika


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