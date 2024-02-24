İzmir'de fuhuş operasyonu: Fuhşa özgü odalar ve indirimli fiyat tarifeleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'de fuhuş operasyonu: Fuhşa özgü odalar ve indirimli fiyat tarifeleri ortaya çıktı

İzmir\'de fuhuş operasyonu: Fuhşa özgü odalar ve indirimli fiyat tarifeleri ortaya çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde yapılan operasyonda fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir adreste fuhşa özgü odalar ve öğrencilere indirimli fiyat tarifeleri olduğu belirlendi. Operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık eden bir kadın ile fuhuş zorlandığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şüpheli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.02.2024 08:20
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İzmir'in Bergama ilçesinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Adreste fuhşa özgü odalar olduğu belirlenirken, ayrıca öğrenciler için indirimli fiyat tarifelerinin olduğu ortaya çıktı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren takip sonucu ilçede bulunan bir adreste fuhuş yaptırıldığı bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan izinle adrese operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda, fuhşa teşvik ve aracılık eden D.K. adlı bir kadın ile fuhuş zorlandığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan incelemede evde fuhşa özgü tasarlanan odalar ve cinsel içerikli ürünler bulunduğu belirlendi. Fuhuş evinde ayrıca öğrenciler için indirimli fiyat tarifeleri yapıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 3 mağdurun işlemleri devam ederken şüpheli D.K. isimli kadın, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de fuhuş operasyonu: Fuhşa özgü odalar ve indirimli fiyat tarifeleri ortaya çıktı - Son Dakika

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