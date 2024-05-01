İzmir\'de helikopter destekli operasyonda 13 şüpheli yakalandı

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İzmir'de, polis ekiplerince belirlenen 14 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Operasyonda; 11 tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 14 hedef şahsın yakalanmasına yönelik helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmekte. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise; 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, 20 gram esrar, 190 adet uyuşturucu hap, 17.86 gram metamfetamin ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR