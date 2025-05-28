İzmir\'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iş yerlerine dadanan, 3 ayrı işletmeden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakalandı. Polis, 36 ayrı güvenlik kamerası izleyerek şüphelilerin izini sürerken, gözaltına alınan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 3 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimlikleri belirlenen B.K. (20) ve U.İ.Ö.'yü (27) yakalamak için harekete geçen polis, 36 ayrı güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek hırsızların izini sürdü. Adresleri belirlenen 2 şüpheli de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı; çaldıkları tüm malzemeler de ele geçirildi. Yapılan aramalarda, diz üstü bilgisayarları, cep telefonları ve elektronik aletler ele geçirildi.

B.K. (20) ve U.İ.Ö. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR