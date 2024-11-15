İzmir'de İlaçlama Faciası: 1 Bebek Öldü - Son Dakika
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İzmir'de İlaçlama Faciası: 1 Bebek Öldü

İzmir\'de İlaçlama Faciası: 1 Bebek Öldü

İzmir Konak'ta yapılan haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, vatandaşlar rahatsızlandı.

15.11.2024 10:16
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İzmir'in Konak ilçesinde, tahtakurusu nedeniyle bir binada yapılan haşere ilaçlaması 1 yaşındaki bebeğin ölümüne, bazı vatandaşlarında rahatsızlanmasına yol açarken, AFAD tahliye edilen binada incelemesini sürdürüyor. Çevre esnafı ve vatandaşlar olayın şokunu yaşarken, Hüseyin Omay, "Çok ağır bir kokuydu ve bizi de çok etkiledi" dedi.

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapıldı. Binanın ilaçlanmasının ardından bazı apartman sakinleri rahatsızlandı ve durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K.'ın zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin annesi R.K. ve babası R.K. tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yine aynı apartmanda yaşayan G.U. ise hastanede tedavi altına alındı. Çevredeki bazı binalarsa hemen tahliye edildi ve vatandaşlar İzmir Valiliği tarafından geçici barınma evine alındı.

Sabah yapılan ölçümler yüksek çıktı

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, sabaha kadar binayı havalandırarak çalışmalar yaptı. Ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren de özel kıyafetlerle tekrar binaya girerek ölçümler yaptı. Ölçümlerde, binadaki insan sağlığına zararlı değerlerin yüksek olduğu tespit edildi. Binada havalandırma çalışmaları devam ederken, tahliye edilen diğer binalara ise vatandaşlar yavaş yavaş tekrar alındı.

İlaçlama faciasının ardından firmadan 3 görevli gözaltına alınırken, bölgede esnaf olan Hüseyin Omay, olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Omay, "Bende olay anında buradaydım. Karşıda esnafım. Ambulans geldi ve bebeği çıkarttıklarını gördük. Kalp masajı falan yaptılar. Tahtakurusu varmış binada. Binadakilerin hepsi zehirlenmiş. Burada bizimde gözümüz yandı, bayağı etkiledi. Ağır koku her yeri sarmıştı" dedi.

Bir başka esnaf Hakan Omay da, "İlaç firması binada böcek çıkınca ilaçlama yapmış. Binadaki diğer apartman sakinlerinin bilgisi yokmuş. Biz esnafız, koku bizi de etkiledi. Binalar tahliye edildi" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de İlaçlama Faciası: 1 Bebek Öldü - Son Dakika

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