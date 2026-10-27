İzmir'de iş yerine düzenlenen operasyonda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de iş yerine düzenlenen operasyonda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi

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İzmir\'de iş yerine düzenlenen operasyonda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi
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İzmir Bornova'da kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine iş yerine 23 Ekim'de operasyon düzenlendi. Adreste 10 tankta 21 bin 20 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bornova ilçesinde kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından 23 Ekim'de A.O.T. adlı şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 10 farklı tank içerisinde toplam 21 bin 20 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de iş yerine düzenlenen operasyonda 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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