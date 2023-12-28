 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan ve kayıplara karışan şüpheli, İzmir polisinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve hakkında başka suçlardan da kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir\'de iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı
28.12.2023 - 15:57,
Abone Ol

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yerini kurşunlayıp kayıplara karışan şüpheli, İzmir polisinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve hakkında başka suçlardan da kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık saat 04.25 sıralarında, bazı iş yerlerinde meydana gelen silahla kurşunlama olayıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmada, güvenlik kamerası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) izlemelerinde iki şüphelinin plakasız motosiklet ile olay yerine geldikleri ve yolcu kısmında bulunan şahsın ve sürücünün, iş yerlerine ateş etmesinden hemen sonra olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve yapılan sıkı takip sonucu, olayı M.A.Ü. adlı bir şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Kıskıvrak yakalandı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu adresi belirlenen şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Öte yandan yapılan incelemede M.A.Ü.'nün başka bir suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan M.A.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Gaziemir, Aralık, İzmir, Tutuklama, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı - Son Dakika


16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56
Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45
Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:13:30. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement