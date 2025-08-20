İzmir\'de Kaçak Ürün Operasyonu: 5 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

İzmir'de polis ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit eden sahte içki ve etil alkol üretimi ile kaçak tütün mamulleri ticaretini önlemek, gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek ve kültür-tabiat varlıklarını korumak amacıyla kent genelinde 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Aliağa, Buca, Bornova, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen aramalarda; 1 milyon 93 bin 500 adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 939 adet puro, 114 kilogram nargile tütünü, 280 litre taklit etiketli etil alkol, 647 adet elektronik sigara cihazı, 57 adet elektronik eşya, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 64 adet sikke, 25 adet tarihi eser, 1 tabanca, 1 şarjör, 32 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu bildirilirken 21 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR