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İzmir'de kaçmaya çalışan hükümlü polis memuruyla boğuşurken vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de kaçmaya çalışan hükümlü polis memuruyla boğuşurken vurularak hayatını kaybetti

İzmir'de hırsızlık suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, hastanede sağlık kontrolü sonrası kaçmaya çalışırken görevli polis memuruyla girdiği boğuşmada kazaen vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından adli ve idari tahkikat başlatıldı.

İzmir\'de kaçmaya çalışan hükümlü polis memuruyla boğuşurken vurularak hayatını kaybetti
28.12.2023 - 14:05,
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İzmir'de hırsızlık suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, hastanede sağlık kontrolü sonrası kaçmaya çalışırken görevli polis memuru ile girdiği boğuşmada kazaen vurularak hayatını kaybetti.

Olay bu sabah 11.00 sıralarında meydana geldi. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Karabağlar ilçemizde 27 Aralık 2023 günü saat 20.50'de Yunus Timlerince yapılan denetim esnasında 'Bina veya eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenerek yakalanan, 1991 doğumlu N.B. bugün gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettirildiği sırada kaçmaya çalışmış, yaşanan kovalamacada görevli polis memuru tarafından yakalanmış, bu esnada meydana gelen boğuşmada kazaen vurulmuştur. N.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.10 itibariyle hayatını kaybetmiştir" denildi.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kaçmaya çalışan hükümlü polis memuruyla boğuşurken vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika


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