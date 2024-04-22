İzmir'de kavgada hayatını kaybeden şahsın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'de kavgada hayatını kaybeden şahsın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir\'de kavgada hayatını kaybeden şahsın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kavgada hayatını kaybeden şahsın olay anı görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltı sayısı 8'e yükselirken, 3 şüpheli tutuklandı.

22.04.2024 20:33  Güncelleme: 21:07
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İzmir'in Konak ilçesinde 3 çocuk babası şahsın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayda gözaltı sayısı 8'e yükselirken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, 18 Nisan akşamı 2. Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. (51), oğulları E.E. (33) ve A.E. (30) ile husumetli oldukları Halil Kızıltepe (35) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Kızıltepe, tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince durumu ağır olan Kızıltepe, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi 3 kez duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen Kızıltepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu olayın şüphelilerinin K.E. (51), E.E. (34), A.E. (30), E.E. (16), M.Ü. (53), E.T. (41), S.I. (34) ve M.D. (47) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, yapılan operasyonlar neticesinde il merkezi, Menderes ve Menemen ilçelerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.E., E.E. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan meydana gelen olay anındaki yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin silah alıp başkasına verdiği ve sokakta kalabalığın toplandığı görülüyor. Öte yandan, başka bir kişiye verilen silahın olay sonrası yok edilmek istendiği öne sürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kavgada hayatını kaybeden şahsın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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