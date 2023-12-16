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İzmir'de kaybolan köpek kuyuda bulundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşık bir aydır kayıp olan 'Pamuk' isimli köpeği, ihbar üzerine bir kuyuda buldu. 42 metre derinlikten 3 saatlik çalışmanın ardından çıkarılan Pamuk sahibine teslim edildi.

İzmir\'de kaybolan köpek kuyuda bulundu
16.12.2023 - 12:37,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşık bir aydır kayıp olan 'Pamuk' isimli köpeği, ihbar üzerine bir kuyuda buldu. 42 metre derinlikten 3 saatlik çalışmanın ardından çıkarılan Pamuk sahibine teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonuna imza attı. İhbar üzerine Bayındır'ın Yakapınar köyüne giden ekipler bir ay önce kaybolan Pamuk isimli köpeği derinliği 42 metre olan bir su kuyusunda buldu. Güney Bölge Birinci Posta Amiri Ömer Selçuk ve ekibi, olay yerine vardığında önce kuyu derinliğini belirlemek için lazer metre ile ölçüm yaptı. Derin kuyularda sağlık açısından risk oluşturan metan gazına yönelik gerekli önlemler alındıktan sonra iple kuyuya giren Ömer Selçuk, Pamuk'u bulunduğu yerden aldı. 3 saat süren operasyonun ardından kurtarılan köpek, sahibine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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