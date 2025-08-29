İzmir'de Kayıp Kadının Cesedi Apartman Bodrumunda Bulundu - Son Dakika
İzmir'de Kayıp Kadının Cesedi Apartman Bodrumunda Bulundu

İzmir\'de Kayıp Kadının Cesedi Apartman Bodrumunda Bulundu
29.08.2025 08:50
İzmir'de 5 gündür kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Aslı Aygan, yaşadığı apartmanın bodrum katında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde, Aygan'ın 5-6 gün önce hayatını kaybettiği ve doku dökülmeleri olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir apartmanın bodrum katında kadın cesedi olduğunun bildirilmesi üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tutamaç kısmına belinden sarkmış vaziyette bulunan cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemede kadının 5-6 gün önce hayatını kaybettiği ve çürüme nedeniyle sırt bölgesinde doku dökülmeleri olduğu tespit edildi.

KAYIP APARTMAN SAKİNİ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, cesedin aynı apartmanın 7'nci katında yaşayan ve 24 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan Aslı Aygan'a ait olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemede balkon kapısının açık olduğu, Aygan'ın 7'nci kattan zemindeki bodrum eklentisinin çatısına çarptığı ve buradan bodrum zeminine düştüğü tespit edildi.

Aslı Aygan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Bodrum, izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kayıp Kadının Cesedi Apartman Bodrumunda Bulundu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İzmir'de Kayıp Kadının Cesedi Apartman Bodrumunda Bulundu - Son Dakika
