 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de kız kaçırma husumeti çatışmaya dönüştü: 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kız kaçırma husumeti çatışmaya dönüştü: 3 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki bir gencin, kız kaçırma iddiasıyla husumeti bulunan aile bireyleriyle sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştığı olayla ilgili, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda 4 kişi yaralandı.

İzmir\'de kız kaçırma husumeti çatışmaya dönüştü: 3 tutuklama
17.01.2024 - 02:12,
Abone Ol

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki bir gencin, kız kaçırma iddiasıyla husumeti bulunan aile bireyleriyle sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştığı olayla ilgili, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay 14 Ocak saat 14.00 sıralarında Örnekköy Pazaryeri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.U. (16), kız kaçırma sebebiyle aralarında husumet bulunan aile bireyleriyle tartıştıktan sonra evine dönüp pompalı tüfeği aldı. Karşı tarafın evine pompalı tüfekle ateş eden H.U.'ya aile bireyleri de yine pompalı tüfekle karşılık verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çatışma sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sokakta çıkan çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sokaktan kendisine pompalı tüfekle ateş eden bir kişiye çatıdan pompalı tüfekle karşılık verildiği anlar yer aldı. Daha sonra çatıdan ateş eden kişinin elindeki silahı başka bir kişinin alıp götürdüğü anlar da yer aldı.

Mahalleye PÖH destekli operasyon çekildi

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.U.'yu (16) dün suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Bugün ise Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları çalışma neticesinde olaya karıştığı tespit ettikleri şüphelileri yakalamak amacıyla Örnekköy Mahallesi'nde Polis Özel Harekat (PÖH) eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, av tüfeği kartuşu ve fişekler ele geçirildi.

3 tutuklama

Operasyon kapsamında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler F.Z., Ü.Z., O.Z., C.A.Ç., G.M., Ç.Ç. ve A.O.Ç. gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan H.U. ile birlikte toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karşıyaka, Pazaryeri, Örnekköy, İzmir, Olaylar, İzmir, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kız kaçırma husumeti çatışmaya dönüştü: 3 tutuklama - Son Dakika


23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü

Son Dakika
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 02:40:18. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de kız kaçırma husumeti çatışmaya dönüştü: 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement