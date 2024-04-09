İzmir'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü - Son Dakika
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İzmir'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü

İzmir\'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada başlayan 'kız meselesi' tartışması bir parkta kavgaya dönüştü. Kavgada 16 yaşındaki genç 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından 6 şüpheli tutuklandı.

09.04.2024 07:58  Güncelleme: 07:59
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İzmir'de 16 yaşındaki Y.H.K. ile A.K. arasında sosyal medyada 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma bir parkta, iki grup arasında kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar, 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

TARAFLAR ARASINDAKİ KAVGADA CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Korkunç olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesi Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. 16 yaşındaki Y.H.K. ile A.K. arasında sosyal medyada 'kız meselesi' yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Parkta buluşan iki genç grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle, gençlerden K.Ç., 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar'ı 6 yerinden bıçakladı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

16 YAŞINDAKİ EGE, HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'Kız meselesi' kavgasında 16 yaşındaki Ege bıçaklanarak öldürüldü

6 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. ise serbest bırakıldı. Ege Hepbalıkçılar'ın babası, sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Baba Göksel Hepbalıkçılar, oğlu Ege'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü.

'Kız meselesi' kavgasında 16 yaşındaki Ege bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: İHA

Karabağlar, İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Yılmaz: Allah'ım hiç kimseyi evladıyla sınamasın daha gencecik Allah büyüklerine başsağı versin küçük çocukların ellerinde bıçaklar silahlar Allah sonumuzu hayır etsin caydırıcı ceza yok adalet yok hukuk yok ülke sanki teksas'a dönmüş gibi 5 0 Yanıtla

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