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İzmir'de liman iş kazasında hayatını kaybeden işçi defnedildi - Son Dakika
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İzmir'de liman iş kazasında hayatını kaybeden işçi defnedildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, limanlar bölgesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi gözyaşları içerisinde defnedildi. Kemal Özdemir isimli temizlik işçisi, Habaş Limanı'nda yükleme yapılırken üzerine düşen metal bobin sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir\'de liman iş kazasında hayatını kaybeden işçi defnedildi
13.01.2024 - 12:52,  Güncelleme: 12:59
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, limanlar bölgesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi gözyaşları içerisinde defnedildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Nemrut Körfezi'ndeki Habaş Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan bir gemide yükleme yapılırken metal bobin 50 yaşındaki temizlik işçisi Kemal Özdemir'in üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri de tamamlanan Özdemir, Bergama ilçesinde bulunan Kadıköy Mahallesi'nde ailesi ve yakınlarının katılımıyla toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de liman iş kazasında hayatını kaybeden işçi defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de liman iş kazasında hayatını kaybeden işçi defnedildi - Son Dakika
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