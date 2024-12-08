İzmir\'de Maden İşçisi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Beydağ ilçesinde 30 yaşındaki genç maden işçisi, kullandığı iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Beydağ ilçesinde bulunan Eti Bakır isimli işletmeye ait antimuan madeninde meydana geldi. İddiaya göre, maden işçisi Mücahit Duranoğlu (30) yönetimindeki iş makinesi, operatörünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Duranoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR