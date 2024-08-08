İzmir\'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü silahlı saldırıya uğradı

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İzmir'de, Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 08.15 sıralarında Konak ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracına binmek üzere olan Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen (31), kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sol ayak bileğinden yaralanan Dikmen, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - İZMİR