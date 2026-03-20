İzmir'de Minibüste Doğum Gerçekleşti
İzmir'de Minibüste Doğum Gerçekleşti

20.03.2026 16:09
Hamile kadın, İzmir'de minibüste doğum yaptı. Şoför, anne ve bebeği hastaneye yetiştirdi.

İzmir'de seyir halindeki bir minibüste yolculuk yapan hamile kadın, araç içerisinde bebeğini dünyaya getirdi. Şoförün hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün Buca ilçesinde meydana geldi. Buca-Bornova hattında ilerleyen minibüste bulunan hamile kadın, aniden doğum sancısı yaşamaya başladı. Sancıların kısa sürede artmasıyla birlikte doğum araç içinde gerçekleşti. O anlarda minibüste bulunan diğer yolcular da anneye destek olmak için çaba gösterdi. Doğumun ardından bebeğin göbek bağı araç içerisinde kesildi. Durumu fark eden minibüs şoförü, güzergahını değiştirerek en yakın hastaneye yöneldi. Soğukkanlı davranan şoför, anne ve bebeğin sağlık ekiplerine hızlıca ulaştırılmasını sağladı. Hastanede kontrol altına alınan anne ve bebeğin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ulaşım, İzmir, Olay, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 16:43:05.
