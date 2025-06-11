İzmir'de Motokurye Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Motokurye Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Motokurye Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
11.06.2025 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova'da bariyerlere çarpan 19 yaşındaki motokuryenin kazasında yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bariyerlere çarpan ve motokuryelik yaptığı öğrenilen 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, feci şekilde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada genç sürücünün 30 metre, motosikletinin ise 135 metre sürüklendiği belirlendi.

Kaza saat 04.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bornova - Bayraklı sapağı yakınında meydana geldi. Motokuryelik yaptığı öğrenilen 19 yaşındaki Ali Sercan Orman idaresindeki 35 BOB 895 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp sürüklenmeye başladı. Motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen genç sürücü de savrularak yola yığıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ali Sercan Orman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Sercan Orman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kendisi 30 metre, motosiklet 135 metre sürüklenmiş

Kazanın meydana geldiği yolda çalışma yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletin 135 metre, sürücünün ise 30 metre sürüklendiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Bornova, Ulaşım, Yaşam, izmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Motokurye Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor 111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor
Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti
Kütahya Simav’da korkutan deprem Kütahya Simav'da korkutan deprem
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Ferdi Zeyrek’le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama Ferdi Zeyrek'le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Kulübüyle bile görüştüler Galatasaray, Fenerbahçe’nin yıldızını kadrosuna katıyor Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
İki katını önerdiler Galatasaray’ın yıldızına dev teklif İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Orlando Bloom’un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı
Los Angeles’ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı Los Angeles'ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı
Yaz sezonunu Türkiye’de açtı Formda vücudu göz kamaştırdı Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
08:01
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
05:29
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
02:58
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
15:56
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
15:47
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
15:43
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
15:32
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
15:25
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi
En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
15:18
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
15:14
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
15:13
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
14:54
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 10:46:49. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Motokurye Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.