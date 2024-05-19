İzmir'de motosiklet belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de motosiklet belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Geniş Video İzle

İzmir'in Balçova ilçesinde garaja girmekte olan belediye otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

19.05.2024 04:03  Güncelleme: 04:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de motosiklet belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde garaja girmekte olan belediye otobüsüne çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Haydar Aliyev Bulvarı ESHOT garajı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova'dan Konak istikametine seyir halinde olan Muhammed Tevfik Sarı idaresindeki 35 BVE 287 plakalı motosiklet, ESHOT'a ait garaja girmeye çalışan 35 DA 740 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Muhammed Tevfik Sarı ve Melih Ç., savrularak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve trafik polisi yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yerde yatan 2 kişiye müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Muhammed Tevfik Sarı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Melih Ç. ise ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Melih Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Muhammed Tevfik Sarı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir\'de motosiklet belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Balçova, İzmir, İzmir, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de motosiklet belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 06:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de motosiklet belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement