İzmir'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

İzmir\'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.02.2024 11:26  Güncelleme: 11:32
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İzmir'in Dikili ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kaza yapan 27 yaşındaki sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza dün akşam saatlerinde, Dikili Kabakum Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer Saim (27) idaresindeki 35 JA 0896 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu sürüklenerek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Sezer Saim, yola yüz üstü düşerek metrelerce savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Sezer Saim'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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