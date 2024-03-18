İzmir'de Nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapanlara operasyon: 35 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapanlara operasyon: 35 gözaltı

İzmir\'de Nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapanlara operasyon: 35 gözaltı

İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapan ve yasa dışı slogan atan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Gözaltı sayısı 35'e yükseldi.

18.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:11
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İzmir'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası yasa dışı slogan atan ve terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı 35'e yükseldi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda dün düzenlenen nevruz kutlaması sonrası dağılan kalabalıktan bazı kişiler Cumhuriyet Meydanı'nda terör örgütü propagandası yapmışlardı. Dün, yapılan çalışmalarda 7 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Valilikten bugün yapılan açıklamada, "Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı organizesinde, dün, saat 11.40-16.40 saatleri arasında "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı yapılan incelemelerle tespit edilen 28 şahıs "Terör Örgütü Propagandası" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Dün, toplantı dağılımı sırasında suçüstü yakalanan 7 şahısla birlikte, yakalanan ve gözaltına alınan şahıs sayısı toplam 35 olmuştur. Yapılan aramalarda; 1 av tüfeği ve fişek, 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapanlara operasyon: 35 gözaltı - Son Dakika

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