İzmir'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası yasa dışı slogan atan ve terör örgütü propagandası yapan 36 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda geçtiğimiz pazar günü düzenlenen nevruz kutlaması sonrası dağılan kalabalıktan bazı kişiler Cumhuriyet Meydanı'nda terör örgütü propagandası yapmışlardı. Yapılan çalışmalarda 7 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Polis ekiplerince "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı yapılan incelemelerle tespit edilen 28 şahıs daha "terör örgütü propagandası" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çalışmalarda 1 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte toplamda 36 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, polis ekiplerince yapılan aramalarda, 1 av tüfeği ve fişek, 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirilmişti. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapan 36 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Çorum'da, İl Özel İdaresine ait 3 ayrı iş makinasından 850 litre akaryakıt ile bu araçlara ait malzemeleri çalan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık olayının şüphelisi olan M.D.'nin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. M.D. tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kırklareli'nde bir markette bir kadını taciz ettiği iddia edilen akli dengesi yerinde olmayan kişi, gözaltına alındıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın polis tarafından müdahale edildiği ve şüphelinin adli sürecin devam ettiği belirtildi.
İzmir'in Konak ilçesinde, metro girişinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda seken kurşunlar metroya binmeye çalışan 2 kişinin de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri H.U. ve C.Y.'yi durdurdu. Üst aramalarında 24 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin, tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çiftlikte çoban olarak çalışan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte toplam 6 şüpheli cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Konak ilçesinde Halkapınar Aktarma Merkezi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Bilecik'in Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever, evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yurtsever'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever'den haber alamayan yakınları endişe içinde eve geldi. Evde yapılan incelemelerin ardından Yurtsever'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, Hocabedrettin Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alican Kırca'nın cinayet zanlısı M.A, polise teslim oldu. Zanlı, emniyette suçunu itiraf etti ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sonuç verdi.
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