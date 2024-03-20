İzmir\'de Nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası suçlamasıyla 6 kişi tutuklandı

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İzmir'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 29'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, yabancı uyruklu 1 şüpheli Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda geçtiğimiz pazar günü düzenlenen nevruz kutlaması sonrası dağılan kalabalıktan bazı kişiler Cumhuriyet Meydanı'nda terör örgütü propagandası yapmışlardı. Yapılan çalışmalarda 7 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Polis ekiplerince "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı yapılan incelemelerle tespit edilen 28 şahıs daha "terör örgütü propagandası" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda, 1 av tüfeği ve fişek, 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirilmişti. Çalışmalarda 1 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte toplamda 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 tutuklama

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 29'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, yabancı uyruklu 1 şüpheli Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR