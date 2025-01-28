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İzmir'de Organize Hırsızlık

İzmir\'de Organize Hırsızlık

İzmir'deki bir bakkalda hırsızlık yaparak kaçan kişi, bakkal sahibine şikayet etmiyor.

28.01.2025 13:53
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İzmir'deki bir bakkaldan ürün çalarak organize bir şekilde hırsızlık yapan kişilerin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Bakkal sahibi, yaklaşık bin TL tutarında ürünlerinin çalındığını ve buna rağmen şikayetçi olmadığını dile getirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde yer alan bir bakkalda film sahnelerini aratmayan hırsızlık olayı yaşandı. Mekan sahibi Ömer Daşkara (56), 6 yıldır işlettiği bakkalında ilginç bir hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldı. Öğle saatlerinde bir vatandaş, müşterilerin yoğun olduğu bir saatte bakkala gelip alışveriş yapmaya başladı. Daha sonra bu kişi, aldığı birçok ürünü dışarıda araçta bulunan başka bir arkadaşına gösterdi. Bu sırada dükkanda bulunan farklı müşterilerle ilgilenen Daşkara, durumdan şüphelense de başkalarıyla ilgilendiği için duruma müdahale edemedi. Daha sonra da alışveriş yapıyor görünümlü hırsız, bakkal sahibine 'Parayı alıp geleyim' diyerek çıktığı dükkandan arabayla kaçarak kayıplara karıştı. Bakkal sahibi, oğlunun araç plakasını bulmasına rağmen ufak bir tutar olmasından dolayı şikayetçi olmaya değmeyeceğini ifade etti.

Başına gelen hırsızlık olayını anlatan Daşkara, "Müşteri olarak içeri girdi ve daha sonra alışverişini yaptı. Aldığı ürünleri dışarıda bekleyen kişiye gösterdi ve 'Parayı alıp geleyim' dedi. O esnada da bir müşterim vardı ve onunla ilgilenirken arabaya binip kaçtılar" diye konuştu.

"Esnaf arkadaşlarım dikkatli olsun"

Bu kişilere dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren bakkal sahibi Ömer Daşkara, "Böyle insanlar son zamanlarda çoğaldı. Benim canım yandı diğer esnaf arkadaşlarım daha dikkatli olsun. Bu tarz kişiler esnafları çok dolaşıyor ve dolandırıyor" dedi.

Davacı ve şikayetçi olmadıklarını söyleyen Daşkara, sözlerini şöyle noktaladı: "Kapıdan girdiler ve bir aracı dışarıya park ettiler. Yaklaşık bin TL'ye yakın alışveriş yaptılar ve daha sonra ödemeden kaçtılar. Biz de arkalarından baka kaldık." - İZMİR

Kaynak: İHA

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