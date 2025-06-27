İzmir'de Orman Yangını: 3 Gözaltı, 455 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangını: 3 Gözaltı, 455 Ev Tahliye Edildi

İzmir\'de Orman Yangını: 3 Gözaltı, 455 Ev Tahliye Edildi
27.06.2025 18:50  Güncelleme: 18:55
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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını, çatı tamiratından kaynaklandı. Yangında 455 ev tahliye edilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin yoğun müdahaleleri sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan ve bazı evlerin küle döndüğü orman yangınına, çatı tamiratının sebep olduğu, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kısa sürede kontrol altına almak için tüm ekiplerin seferber olduğunu açıkladı.

Yakaköy mevkiinde tarım arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak ve 17 helikopterle havadan, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 5 dozerle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergiliyor. Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, yaklaşık bin 500 kişinin yaşadığı Yakaköy Mahallesi'ne ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başladı. Köyde bazı evlerin, hobi bahçesi ve ahırların yangından zarar gördüğü öğrenildi.

"Yangının enerjisi düşmüş durumda"

Yangın bölgesinde basın mensuplarına açıklama yapan Vali Elban, yangının enerjisinin düşürüldüğünü söyledi. Vali Elban, "Bornova ilçemiz Yakaköy Mahallemizde bir evin çatısında yapılan tadilattan çıkan kıvılcımlarla birlikte bir bina önüne, ardından araziye, sonunda da ormana sıçrayan bir yangınımız başladı. Tabi bu sahaya çok yakın yerde helikopter alanı olduğu için 14.50 itibariyle 5 dakika sonra havadan müdahalemiz ve birkaç dakika içerisinde de karadan müdahalemiz de hemen başlamış oldu. An itibariyle henüz yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki enerjisi düşmüş durumda" dedi.

455 ev tahliye edildi

Vali Elban tedbir amacıyla 455 evin tahliye edildiğini söylerken, "Yangında 455 evimizi tahliye ettik. Yangından etkilenen çok şükür yaralı ya da can kaybımız etkilenen vatandaşımız yok. Yangından etkilenen yine evcil hayvanımızda bulunmamakta. Yangına 8 uçak, 16 helikopter, 57 ara söz, 29 dozer ve birçok iş makinesi, birçok su tankeri ve yangın söndürme ekipmanlarıyla birlikte 643 personelimiz; onun dışında güvenlik trafiği yöneten personellerimizle birlikte karadan ve havadan müdahalemiz devam ediyor. Orman, AFAD, itfaiye, belediye ekiplerimiz, UMKE, emniyet, jandarma, tüm ekiplerimiz sahada yoğun bir mücadele veriyoruz. İnşallah yaklaşık bir 3 saate yakın bir zamanımız var havadan müdahale ile ilgili. O süre sona ermeden havadan ve karadan yoğun müdahalelerle en kısa zamanda yangın kontrol altına almayı bekliyoruz" diye konuştu.

3 gözaltı

Yangına sebebiyet veren 3 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Vali Elban, "Bu yangına neden olan 3 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı. Onunla ilgili de soruşturmalarımız devam ediyor. Yangınla ilgili hem havada hem karada yoğun bir mücadele verirken tüm ekiplerimiz hakikaten çok iyi bir uyumla yangında ciddi bir mücadele veriyorlar. Önceki günkü yangınlarda da söylemiştim. Hakikaten çok yüksek bir sıcaklık dönemindeyiz. Çok yoğun bir rüzgar var ve nem oranı da şu anda yüzde 17, 16'larda. Tüm vatandaşlarımızda bu dönemde arazide ateş yakmamaları, herhangi bir tadilatta bulunmamaları, izmarit atmamaları ve yangına yol açacak herhangi bir eylemde bulunmamaları konusunda özellikle de rica ediyoruz. Hakikaten çok hassas bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu konuda herkesten üstün bir hassasiyet ve dikkat bekliyoruz" diyerek vatandaşları uyardı.

Yanan evler var

Ormanlık alandaki yangında yanan evler olduğunu söyleyen Vali Elban, "Yanan evlerimiz var. Ben de biraz önce yukarıda havada helikopterle yangın sahasını izledim. Benim de gözle görünür bir şekilde birkaç evin yandığını kısmen yananlar da olduğunu gördük. Ancak şu anda tüm hedefimiz ve odağımız yangının kontrol altına alınması olduğu için, yangın kontrol altına alındıktan sonra alanda saha taraması yapacağız. Çok şükür bir yaralımız, can kaybımız ve yangından etkilenen ne vatandaşımız ne personelimiz bulunmamakta. Bu bizim için en büyük teselli" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Orman Yangını: 3 Gözaltı, 455 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Orman Yangını: 3 Gözaltı, 455 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika
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